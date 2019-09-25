Политика

15:08 25.09.2019

Кабмин уволил глав "Укртрансбезопасности" и "Укравтодора"

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Кабмин уволил глав "Укртрансбезопасности" и "Укравтодора"

Кабинет министров принял решение об увольнении Михаила Ноняка с должности главы Государственной службы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") и Славомира Новака с должности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

Об этом сообщается на сайте Кабмина по итогам заседания в среду.

"Это позитивный сигнал для международных грузовых перевозок, что ситуация с распределением разрешений изменится к лучшему", - прокомментировал премьер-министр Алексей Гончарук увольнение Ноняка.

Михаил Ноняк был назначен главой "Укртрансбезопасности" решением правительства от 20 апреля 2016 года. До этого, с января 2016-го, занимал должность заместителя главы этой службы. Ранее, с апреля 2014 года, занимал пост заместителя министра доходов и сборов.

Славомир Новак был назначен Кабинетом министров Украины и. о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 гг. занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши.

Вечером 24 сентября пресс-служба "Укравтодора" сообщила, что Новак подал премьер-министру Алексею Гончаруку заявление об отставке в связи с окончанием своей трехлетней каденции.

Теги: #укравтодор #кадры #укртрансбезопасность #кабмин
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