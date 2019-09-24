Нардепы от "Евросолидарности" требуют от Кабмина и Рады объяснить позиции Верещук по пересмотру подходов к отношений Украины с НАТО

Депутаты фракции "Европейская солидарность" направили обращение к премьер-министру Украины и к председателю Верховной Рады с требованием разъяснить заявления народного депутата от "Слуги народа", члена комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представителя правительства в парламенте Ирины Верещук, что Украина должна пересмотреть подход к отношениям с НАТО и отсрочить идею вступить в Альянс.

"Фракция ЕС напоминает, что неотъемлемой частью Конституции Украины определено необратимость европейского и евроатлантического курса Украины. Поэтому любые публичные призывы к ревизии курса Украины на приобретение членства в НАТО или отсрочке этих планов фактически является призывом не выполнять Конституцию Украины", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте партии "Европейская солидарность" во вторник.

Как отмечается в заявлении, беспокойство депутатов вызывает и то, что озвученная Верещук позиция была высказана именно представителем правительства в парламенте, и представлена как перспективная линия по изменению внешнеполитического курса государства.

Обращение подписали 13 народных депутатов фракции "Европейская солидарность".

Как сообщалось, пресс-служба Кабинета министров, комментируя высказывания Верещук, сообщила, что стратегический курс Украины в Евросоюз и НАТО закреплен в Конституции Украины и остается неизменным, но процесс интеграции осложняется из-за вооруженного конфликта на востоке страны. В сообщении указано, что многое зависит и от Украины, так как она будет реальным кандидатом на членство в НАТО только при условии серьезного прогресса в реформах: успешного преодоления коррупции, обеспечения надлежащего управления, прозрачности, соблюдения прав человека и гендерного равенства, реформирования уголовного правосудия, судебной реформы.

Начальник Управления сотрудничества с НАТО Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабмина Украины Алексей Генчев также заверил представителей Альянса в продолжении Украиной евроатлантического курса.

Ранее в интервью телеканалу "112 Украина" Верещук, в частности, сказала, что в основополагающих документах Украины прописан путь в НАТО, однако, по ее словам, "нас не ждут в НАТО", "сегодня серьезно стоит вопрос о включении Грузии в НАТО, а об Украине вообще вопрос не стоит".

"Я далека от мысли, что РФ хотя бы когда-то нам "позволит", если такое слово можно применить к суверенному независимому государству, вступить в НАТО. Должна измениться парадигма. Должно измениться, наверное, именно НАТО, чтобы разрешить вступить Украине, несмотря на мнение России… Мы не хотим вступать в НАТО, если это станет конфликтогеном с Россией", - сказала она.