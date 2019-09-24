Стефанчук предлагает штрафовать депутатов-"кнопкодавов"

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук внес в парламент относительно обеспечения личного голосования народными депутатами, которым предлагает ввести штрафы за неперсональное голосование парламентариями (т.н."кнопкодавство").

Согласно тексту внесенного Стефанчуком законопроекта "о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины" (№ 2148 от 17 сентября), он предлагает дополнить Уголовный кодекс статьей 364-2 следующего содержания: "Статья 364-2. Осуществление народным депутатом Украины голосования вместо другого народного депутата Украины. Осуществление народным депутатом Украины любым способом голосования на пленарном заседании Верховной Рады Украины вместо другого народного депутата Украины (неличное голосование) - наказывается штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан".

Как сообщалось, 12 сентября народные депутаты из фракции "Слуга народа" Сергей Литвиненко и Елена Копанчук на пленарном заседании Верховной Рады извинились за то, что голосовали не персонально. "Я хочу извиниться за то, что вышло... и сказать, что готов передать мою месячную зарплату в благотворительный фонд", - сказал Литвиненко.

В свою очередь Копанчук подчеркнула, что случившееся будет для нее "уроком на всю жизнь" и также заявила, что передаст свою зарплату за месяц в благотворительный фонд.

Заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко также извинился за действие своих коллег и напомнил, что во время избирательной компании команда "Слуги народа" обещала голосовать в Верховной Раде исключительно персонально.

Стефанчук же тогда поручил комитету по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады разобраться с зафиксированными случаями неперсонального голосования (т.н."кнопкодавство") и дать им правовую оценку. Он выложил фотокопию части этого обращения, в котором, в частности, указаны такие случаи, по информации СМИ, - речь идет о неперсональном голосовании со стороны нардепов Литвиненко, Копанчук и Александра Ковалева (внефракционный).

Кроме того, Стефанчук сообщил, что зарегистрирует законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты об обеспечении личного голосования народными депутатами Украины", в котором предложит, в частности, ввести штраф за неперсональное голосование – от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (необлагаемый минимум доходов граждан составляет 17 грн).