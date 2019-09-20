Зеленский 23-26 сентября посетит США для участия в Генассамблее ООН, намечены встречи с Трампом и лидерами других государств

Президент Украины Владимир Зеленский 23-26 сентября осуществит рабочий визит в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Владимир Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития", - сообщила в пятницу пресс-служба президента Украины.

В Нью-Йорке Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, в рамках визита президент встретится с лидерами украинской громады в США, руководителями еврейских организаций США, а также с представителями американских деловых кругов.