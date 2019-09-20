В "Слуге народа" объясняют нехватку голосов за прослушку для НАБУ и ГБР "спецоперацией" оппонентов в отношении нардепов большинства

Часть народных депутатов большинства была дезинформирована коллегами из некоторых политических сил, в следствие чего не хватило голосов для принятия в целом законопроекта, предоставляющего право на прослушку Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Государственному бюро расследований (ГБР), заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и заверил, что противников законопроекта во фракции больше нет.

"Там было недоразумение. Некоторые политические силы намеренно внесли смуту, дезинформировали. А потому что это касалось лично их, конечно, это было легко сделать. Мы сегодня на собрании фракции это продискутировали. И оказалось, что это была просто спецоперация информационная, психологичная", - сказал Арахамия журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

Он уточнил, что причиной недоразумения стала норма о том, что с санкции генерального прокурора, а не Верховной Рады, как это предусмотрено сейчас, возможны будут обыск или досмотр личных вещей, транспорта, жилья, служебного помещения народных депутатов, нарушение тайны их переписки, телефонных разговоров, применение к ним негласных следственных.

"Люди сначала использовали отмену депутатской неприкосновенности как лозунг, говорили: смотрите, мы голосовали, мы – "за", зная, что в Уголовном кодексе фактически неприкосновенность осталась. А сейчас, когда мы хотим отменить все, как обещали, они говорят: нет, давайте подождем, подумаем, что мы будем как простые люди ходить, и правоохранительные органы смогут с нами делать то, что они могут делать с обычными людьми", - пояснил Арахамия.

Вместе с тем он сообщил, что фракция "Слуга народа" готова поддержать законопроект №1009 в той редакции, которая была вынесена на второе чтение.

По словам главы фракции, в "Слуге народа" больше нет противников этого законопроекта.

"Были люди, которые были дезинформированы. Они сейчас проинформированы и говорят: да, мы извиняемся, что так случилось", - сказал он.