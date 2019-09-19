Политика

12:22 19.09.2019

Болтон после увольнения раскритиковал внешнюю политику Трампа

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Болтон после увольнения раскритиковал внешнюю политику Трампа

Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в ходе частной беседы раскритиковал внешнюю политику своего бывшего начальника Дональда Трампа, пишет газета Politico со ссылкой на источники.

"Он критиковал Трампа несколько раз, но не называл его по имени", - рассказал изданию один из присутствовавших на частном ланче.

По данным источников, в ходе этой встречи Болтон заявил, что любые переговоры с КНДР и Ираном "обречены на провал". По его словам, все, чего хотят северокорейцы и иранцы, - это обсудить ослабление санкций против них для поддержки их экономик.

Также Болтон считает, что отсутствие реакции США после проведенной иранцами ранее в этом году атаки на американский беспилотник "подготовило почву для иранской агрессии".

Кроме того, он заявил, что идея приглашения членов движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) в Кэмп-Дэвид направила "чудовищный сигнал" и была неуважением к жертвам теракта 11 сентября.

Встреча с Болтоном состоялась в аналитическом центре Gatestone, предметом исследований и анализа которого является ислам на Западе и в мусульманском мире. С 2013 года по март 2018 года председателем центра являлся сам Болтон.

Трамп на прошлой неделе проинформировал Болтона, что Белый дом "больше не нуждается в его услугах". Трамп отметил, что он был не согласен со многими идеями, выдвигаемыми Болтоном.

Болтон занимал должность советника по нацбезопасности с 9 апреля 2018 года.

При президенте Джордже Буше-младшем Болтон с августа 2005 по декабрь 2006 года занимал пост постоянного представителя США при ООН, хотя был известен своим скептицизмом в отношении этой организации.

Болтон имел в американской политике репутацию "ястреба", выступающего за наиболее радикальные решения международных проблем. Американские СМИ нередко называли Болтона одним из самых влиятельных лиц в администрации Трампа, в то же время отмечая, что у президента и его советника периодически возникают разногласия.

Теги: #сша #трамп #болтон
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