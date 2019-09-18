Политика

18:46 18.09.2019

Рябошапка уволил замгенпрокурора Стрижевскую

1 мин читать
Рябошапка уволил замгенпрокурора Стрижевскую

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка своим приказом от 18 сентября уволил Анжелу Стрижевскую с должности заместителя генпрокурора.

"…руководствуясь статьей 9 закона Украины "О прокуратуре", 18 сентября 2019 года подписал приказ об освобождении от должности заместителя генерального прокурора А.Стрижевской", - сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Ранее Рябошапка уволил замгенпрокурора – главного военного прокурора Анатолия Матиоса, первого замгенпрокурора Юрия Севрука та первого замгенпрокурора Дмитрия Сторожука.

Теги: #стрижевская #рябошапка #прокуратура #кадры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:15 18.09.2019
Зеленский уполномочил Резникова представлять Украину в рабподгруппе ТКГ по политическим вопросам

Зеленский уполномочил Резникова представлять Украину в рабподгруппе ТКГ по политическим вопросам

14:40 18.09.2019
Лищина переназначен на должность замминистра юстиции - уполномоченного по делам ЕСПЧ

Лищина переназначен на должность замминистра юстиции - уполномоченного по делам ЕСПЧ

14:03 18.09.2019
Кабмин назначил Сенниченео главой ФГИ и замминистра развития экономики Николайчука

Кабмин назначил Сенниченео главой ФГИ и замминистра развития экономики Николайчука

13:36 18.09.2019
Кабмин уволил Вятровича с должности главы Украинского института нацпамяти

Кабмин уволил Вятровича с должности главы Украинского института нацпамяти

13:09 18.09.2019
С должностей судей КС уволены Гультай, Запорожец и Шаптала

С должностей судей КС уволены Гультай, Запорожец и Шаптала

06:30 18.09.2019
Рябошапка просит не делать преждевременных выводов о поджоге дома Гонтаревой и не воображать цепочки, ведущие "к определенным персонажам"

Рябошапка просит не делать преждевременных выводов о поджоге дома Гонтаревой и не воображать цепочки, ведущие "к определенным персонажам"

23:32 17.09.2019
Рябошапка проведет в среду совещание по расследованию поджога дома Гонтаревой

Рябошапка проведет в среду совещание по расследованию поджога дома Гонтаревой

23:26 17.09.2019
Реформа прокуратуры займет до двух лет – Рябошапка

Реформа прокуратуры займет до двух лет – Рябошапка

19:46 17.09.2019
На команду генпрокурора Руслана Рябошапки оказывается информационное давление и разгоняется конфликт ГПУ с Нацполицией - адвокат Д.Статников

На команду генпрокурора Руслана Рябошапки оказывается информационное давление и разгоняется конфликт ГПУ с Нацполицией - адвокат Д.Статников

16:30 17.09.2019
Избран временный состав совета по свободе слова и защите журналистов при президенте Украины

Избран временный состав совета по свободе слова и защите журналистов при президенте Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Трамп решил назначить Роберта О'Брайена на пост советника по нацбезопасности

Миротворческая миссия может стать следующим шагом, если урегулирования на Донбассе не удастся добиться с помощью Минских соглашений

Зеленский был готов встретиться в "нормандском формате" 17 сентября, но РФ по "техническим причинам" не могла принять участие - Пристайко

Зеленский уполномочил Резникова представлять Украину в рабподгруппе ТКГ по политическим вопросам

Рада приняла закон, уточняющий подсудность дел ВАКС

ПОСЛЕДНЕЕ

Североатлантический совет соберется 31 октября на заседание в Украине

Офис президента готовит турне Зеленского в страны Латинской Америки в 2020 году

Генпрокуратура зарегистрировала дело о незаконном сборе и распространении ГБР конфиденциальной информации – адвокат Порошенко

Комитеты Рады по внешней политике и евроинтеграции поручили будущей делегации в ПАСЕ определиться самостоятельно с форматом работы в Ассамблее

Условиями для саммита "нормандской четверки" являются договоренности о вступлении в силу закона "об особом статусе Донбасса" и разведение сил в трех пунктах

Европарламент не исключает отсрочки Brexit

Увеличение квот для украинской продукции - один из евроинтеграционных приоритетов Киева, заявляют в Офисе президента

Советники "нормандской 4" согласовали текст, где прописано вступление в силу закона об особом статусе ОРДЛО лишь после оценки ОБСЕ проведенных там местных выборов

Трамп решил назначить Роберта О'Брайена на пост советника по нацбезопасности

Киев не стал подписывать в Минске "формулу Штайнмайера"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА