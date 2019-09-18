Рябошапка уволил замгенпрокурора Стрижевскую

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка своим приказом от 18 сентября уволил Анжелу Стрижевскую с должности заместителя генпрокурора.

"…руководствуясь статьей 9 закона Украины "О прокуратуре", 18 сентября 2019 года подписал приказ об освобождении от должности заместителя генерального прокурора А.Стрижевской", - сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Ранее Рябошапка уволил замгенпрокурора – главного военного прокурора Анатолия Матиоса, первого замгенпрокурора Юрия Севрука та первого замгенпрокурора Дмитрия Сторожука.