Политика

16:37 18.09.2019

Киев не стал подписывать в Минске "формулу Штайнмайера"

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Киев не стал подписывать в Минске "формулу Штайнмайера"

Представители украинской делегации отказались от закрепления на бумаге "формулы Штайнмайера", сообщил "Интерфаксу" (Interfax.ru) информированный источник.

"Украинская делегация в ходе встречи контактной группы в Минске отказалась закреплять на бумаге и подписывать "формулу Штайнмайера", мотивируя это тем, что этот документ не предусмотрен минским комплексом мер", - сказал источник.

Киев настаивает на первостепенной передаче ему под контроль участка границы с Россией на Донбассе, а также разоружении формирований ДНР/ЛНР. "Лишь после этого Киев предлагает провести выборы", - заявил источник.

"Формула Штайнмайера" названа по имени действующего президента ФРГ, в прошлом главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Она предусматривает, что до выборов закон об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе, а после выборов и после выхода окончательного доклада БДИПЧ ОБСЕ с признанием о том, что эти выборы прошли в соответствии с демократическими принципами, закон обретает окончательную юридическую силу.

Теги: #формула_штайнмайера #минские_соглашения #ордло
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