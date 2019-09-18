Политика

03:25 18.09.2019

Помпео заверил Пристайко в неизменной поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины

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Помпео заверил Пристайко в неизменной поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины

      Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с главой украинского Министерства иностранных дел Вадимом Пристайко подтвердил неизменность позиции Вашингтона в вопросах поддержки Украины.

      "Госсекретарь Помпео поздравил министра иностранных дел Пристайко с его недавним назначением и подтвердил поддержку США Украине, поскольку она продвигает важные реформы по борьбе с коррупцией, укреплению верховенства закона и созданию экономической среды, которая способствует конкуренции и инвестициям. Секретарь выразил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины", - сообщает пресс-служба Госдепа.

      Глава МИД Украины также сообщил о состоявшемся с госсекретарем США телефонном разговоре.

      "Говорил сегодня с госсекретарем США Помпео, благодарны за неизменную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности, а также за наши важные реформы. С нетерпением жду нашей встречи во время Генеральной ассамблеи ООН на следующей неделе", - написал Пристайко в своем аккаунте в Твиттер.

Теги: #пристайко #помпео #разговор #госдеп_сша
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