Помпео заверил Пристайко в неизменной поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с главой украинского Министерства иностранных дел Вадимом Пристайко подтвердил неизменность позиции Вашингтона в вопросах поддержки Украины.

"Госсекретарь Помпео поздравил министра иностранных дел Пристайко с его недавним назначением и подтвердил поддержку США Украине, поскольку она продвигает важные реформы по борьбе с коррупцией, укреплению верховенства закона и созданию экономической среды, которая способствует конкуренции и инвестициям. Секретарь выразил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины", - сообщает пресс-служба Госдепа.

Глава МИД Украины также сообщил о состоявшемся с госсекретарем США телефонном разговоре.

"Говорил сегодня с госсекретарем США Помпео, благодарны за неизменную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности, а также за наши важные реформы. С нетерпением жду нашей встречи во время Генеральной ассамблеи ООН на следующей неделе", - написал Пристайко в своем аккаунте в Твиттер.