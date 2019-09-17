Кличко: Законопроект "О столице" разрушает местное самоуправление

Законопроект "О столице" разрушает местное самоуправление и не соответствует принципам децентрализации, считает мэр Киева Виталий Кличко.

"Предварительно могу сказать, что этот законопроект вообще разрушает местное самоуправление, возможность киевлян избирать власть. Такого нет ни в одном европейском городе... Я уверен, что это не децентрализация – это, наоборот, централизация власти", – заявил Кличко в ходе пресс-конференции на Инвестиционном форуме в Киеве во вторник.

Мэр отметил, что выводы относительно законопроекта должны вынести международные эксперты, в частности Венецианская комиссия. Кроме того, необходимы общественные обсуждения проекта закона, считает Кличко.

"Я убежден, что поспешных шагов не будет, и посчитаются с международными экспертами, если мы строим европейскую страну с европейскими правилами игры, а не отстраиваем вертикальную власть", – сказал мэр.

Как сообщалось, согласно законопроекту № 2143 о внесении изменений в закон "О столице Украины – городе-герое Киеве", который 13 сентября зарегистрировала в парламенте группа народных депутатов от "Слуги народа", главу КГГА будет назначать и увольнять президент Украины по представлению Кабинета министров.

4 сентября Кабинет министров Украины на заседании принял решение об увольнении мэра Киева Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.