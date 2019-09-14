Политика

18:19 14.09.2019

Угроза России перекрыть транзит через Украину как рычаг давления на Киев все меньше что-то значит, считает Волкер

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Угроза России перекрыть транзит через Украину как рычаг давления на Киев все меньше что-то значит, считает Волкер

Значимость давления России на Украину в переговорах относительно продолжения транзита газа через украинскую территорию путем угроз перекрыть его снижается, считает специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Говоря о газовом транзите, что важно, это то, что Украина не покупает больше газ напрямую в России. Поэтому она может показывать более сильную позицию. Но Россия, как мне кажется, хочет использовать свою угрозу перекрыть транзит как давление на Украину в переговорах, но я думаю, что эта угроза все меньше значит что-то", - сказал он на брифинге в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в субботу в Киеве.

Теги: #рф #волкер
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