Политика

17:03 14.09.2019

Волкер: свободные выборы на Донбассе могут быть только после решения вопросов безопасности, а это зависит от РФ

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Волкер: свободные выборы на Донбассе могут быть только после решения вопросов безопасности, а это зависит от РФ

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер подчеркивает, что свободные выборы на Донбассе возможны только после решения вопросов безопасности, что в значительной степени зависит от Российской Федерации.

"Свободные честные выборы могут быть только в свободной безопасной среде. Чтобы этого достичь, нужно сначала решить вопросы безопасности", - сказал он, выступая в субботу на Форуме YES в Киеве.

При этом Волкер указал, что Россия не демонстрирует желания решать эти вопросы.

Спецпредставитель США Волкер также отметил, что в Минских договоренностях многое выписано и неважно, какой формат переговоров, просто РФ не хочет признавать свою ответственность за их выполнение.

Теги: #рф #донбасс #волкер
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