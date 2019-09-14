Волкер: свободные выборы на Донбассе могут быть только после решения вопросов безопасности, а это зависит от РФ

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер подчеркивает, что свободные выборы на Донбассе возможны только после решения вопросов безопасности, что в значительной степени зависит от Российской Федерации.

"Свободные честные выборы могут быть только в свободной безопасной среде. Чтобы этого достичь, нужно сначала решить вопросы безопасности", - сказал он, выступая в субботу на Форуме YES в Киеве.

При этом Волкер указал, что Россия не демонстрирует желания решать эти вопросы.

Спецпредставитель США Волкер также отметил, что в Минских договоренностях многое выписано и неважно, какой формат переговоров, просто РФ не хочет признавать свою ответственность за их выполнение.