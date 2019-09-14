Политика

13:21 14.09.2019

Министерство культуры, молодежи и спорта полноценно заработает с февраля 2020 года - Бородянский

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Министерство культуры, молодежи и спорта полноценно заработает с февраля 2020 года - Бородянский

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявляет, что ведомство полноценно заработает уже с февраля 2020 года.

"На 1 февраля мы планируем выйти полностью функционирующим министерством" - сказал министр в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в субботу в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

Говоря о приоритетных направлениях, Бородянский назвал информационную безопасность, религию, культурное наследие, временно оккупированные территории и спорт.

Министр также отметил туризм как новое направление в работе министерства.

Теги: #минкультуры #бородянский
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