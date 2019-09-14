Политика

13:06 14.09.2019

Разумков уверен, что будет "хороший состав" ЦИК

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Разумков уверен, что будет "хороший состав" ЦИК

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков убежден, что новый состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) будет хорошим, но о конкретных кандидатурах говорить пока рано.

"Я думаю, что решение будет приниматься в ближайшее время. Что касается кандидатур - пока что рано говорить. Я уверен, что будет хороший состав Центральной избирательной комиссии", - сказал он журналистам в кулуарах Форума YES в субботу.

Разумков указал, что к предыдущему составу ЦИК были вопросы еще во время выборов президента. "Парламентские выборы были спокойными, но тоже были некоторые вопросы", - добавил он.

Спикер парламента напомнил, что представление президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всего состава ЦИК поддержал 341 народный депутат.

Как сообщалось, 13 сентября Верховная Рада поддержала представление президента Зеленского на досрочное увольнение всех 16 членов ЦИК.

Теги: #разумков #цик
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