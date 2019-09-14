Разумков: выборы на Донбассе могут проводиться только по законам Украины, а увольнение членов ЦИК здесь ни при чем

Выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей могут проводиться только по украинскому законодательству, а досрочное прекращение полномочий всех членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с этим никак не связано, отмечает председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Это (тема выборов на оккупированном Донбассе - ИФ) никак не связано с работой ЦИК. Я уверен, что вчера Пристайко (министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко - ИФ) пояснил свою позицию, она понятна, что выборы на территории Украины должны проходить по законам Украины", - сказал он журналистам в кулуарах Форума YES в субботу в Киеве.

Как сообщалось, 13 сентября Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского на досрочное увольнение всех 16 членов ЦИК.