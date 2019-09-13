Политика

21:58 13.09.2019

Пристайко: Время встречи лидеров стран "нормандской четверки" еще определяется

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Пристайко: Время встречи лидеров стран "нормандской четверки" еще определяется

Время встречи лидеров стран "нормандской четверки" еще определяется, заявляет министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Такая встреча (лидеров стран "нормандской четверки" – ИФ) планировалась в ближайшее время и три стороны (Германия, Франция, Украина - ИФ) в принципе были готовы к этой встречи. Действительно та информация, которая была в СМИ, подтверждается. Французский президент предложил это сделать в Париже. Мы планировали сделать это совсем быстро, мы хотели собраться и были готовы… 16 числа (сентября – ИФ) я не думаю, что это большая тайна. Но, к нашему большому сожалению, российская сторона не смогла в это время приехать на встречу. Мы сейчас активно ищем новое время. Я думаю, место останется тоже в Париже, и мы ищем новое время для этой встречи", - сказал Пристайко в эфире телеканала "Интер" вечером в пятницу.

Теги: #франция #украина #встреча #германия
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