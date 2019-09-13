Зеленский ожидает встречи с Трампом в Вашингтоне в сентябре

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает встречи с президентом США Дональдом Трампом либо до проведения Генассамблеи ООН, либо после нее, но в сентябре.

"Во-первых, уверен, что у нас получится (встретиться с Трампом - ИФ), потому меня пригласили. Сейчас согласовывают наши дипломатические советники дату", - сказал он, отвечая на вопросы модератора на первой сессии 16-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу в Киеве.

Зеленский отметил, что встреча его с Трампом будет "до Нью-Йорка (в дни проведения Генассамблеи ООН - ИФ) в Вашингтоне, или будет после Нью-Йорка в Вашингтоне".

"Эта встреча, уверен, будет в ближайшее время, тоже в сентябре", - подчеркнул президент Украины.

Как сообщалось, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подтвердил, что президент Зеленский посетит США 23 сентября для участия в Генассамблее ООН.

При этом 12 сентября временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщил, что президенты Украины и США могут встретиться в Нью-Йорке в период с 23 по 26 сентября, и сейчас проходит согласование графиков обоих лидеров.

Относительно визита Зеленского в Вашингтон американский дипломат отметил, что пока дата встречи с Трампом не определена. "Но по Нью-Йорку мы очень близки (в организации встречи - ИФ)", - пояснил Тейлор.