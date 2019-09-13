Политика

09:51 13.09.2019

В США согласовали параметры расследования, нацеленного на импичмент Трампа

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В США согласовали параметры расследования, нацеленного на импичмент Трампа

 Юридический комитет Палаты представителей США одобрил резолюцию, которая определяет правила проведения расследования, которое может вылиться в попытку объявления импичмента президенту США Дональду Трампу, сообщил в четверг телеканал CNN.

В поддержку параметров проголосовали все 24 демократа из комитета, против высказались все 17 входящих в этот орган республиканцев.

Резолюция позволит юридическому комитету назначать слушания по импичменту и опрашивать свидетелей. Председатель юридического комитета Джерри Надлер пообещал провести "агрессивную серию слушаний" в соответствии с новыми параметрами. О предмете возможного расследования в резолюции не говорится.

Принятие этих параметров не означает, что в США начали процедуру импичмента Трампа. Более того, не все демократы-конгрессмены признают, что их однопартийцы из юридического комитета проводят расследование именно с целью импичмента Трампа.

Так, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси говорила в беседах с демократами, что проводимое комитетом расследование - лишь продолжение существующих расследований.

В то же время Надлер с уверенностью заявляет, что целью расследования является именно импичмент Трампа. "Некоторые называют эту процедуру проверкой по импичменту. Некоторые говорят, что это расследование по импичменту. Между этими двумя терминами юридически нет разницы, и я больше не хочу спорить о терминологии", - сказал он перед голосованием в четверг.

Республиканцы, в свою очередь, считают, что никакого расследования по импичменту нет, так как по нему не проводилось голосование в Палате представителей, которая отвечает за этот вопрос, отмечает агентство Associated Press. Надлер же уверен, что в данном случае подобное голосование и не требовалось.

Неясно, сможет ли расследование демократов выйти за пределы юридического комитета, отмечает Associated Press. Для того чтобы продвинуться в своем стремлении объявить Трампу импичмент, комитету будет необходимо выдвинуть против президента обвинения и заручиться для этого поддержкой Палаты представителей. Затем в процедуру импичмента вступает Сенат, большинство в котором в настоящее время принадлежит республиканцам, что делает маловероятным признание Трампа виновным и его смещение с должности, отмечает агентство.

Теги: #сша #трамп #импичмент
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