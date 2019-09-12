Политика

17:19 12.09.2019

Зеленский: "формула Штайнмайера" и все пункты Минских договоренностей будут рассматриваться на встрече лидерами "нормандской четверки"

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Зеленский: "формула Штайнмайера" и все пункты Минских договоренностей будут рассматриваться на встрече лидерами "нормандской четверки"

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обсуждение "формулы Штайнмаера" на встрече лидеров государств Нормандской четверки.

"Формула Штайнмаера" и все пункты Минских соглашений будут рассматриваться и приниматься будет решение лидерами четырех государств", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё в четверг в Киеве.

Президент подчеркнул, что на переговорах в "Нормандском формате" по вопросу реализации Минских договоренностей Украина будет бороться за защиту "каждой капли" украинских национальных интересов.

"Мы будем работать, и будем бороться, чтобы защищать каждую каплю наших украинских интересов", - сказал он.

Зеленский указал, что на встрече лидеров государств "Нормандского формата" необходимо обсудить все пункты Минских договоренностей.

"Вы знаете, что не я подписывал Минские соглашения. Но мы с вами понимаем, что ответственность сейчас на мне. Никто не снимает эту ответственность, потому что это наша с вами страна", - заявил он.

Теги: #формула_штайнмайера #нормандский_формат #минские_соглашения
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