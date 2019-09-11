Политика

16:09 11.09.2019

Кабмин назначил госуполномоченную АМКУ Панаиотиди замминистра экономразвития

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Кабмин назначил госуполномоченную АМКУ Панаиотиди замминистра экономразвития

Кабинет министров назначил государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины Светлану Панаиотиди заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства на заседании в среду.

"Сегодня Кабинет министров назначил меня на должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Сфера очень ответственная – внедрение антимонопольных политик, поскольку следует заботиться о конкурентности рынков, и стратегическом развитии сектора обороны и безопасности", – написала Панаиотиди в соцсети Facebook в среду.

Она также добавила, что финальную архитектуру министерства еще предстоит утвердить.

Теги: #кадры #панаиотиди #кабмин
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