Политика

14:53 11.09.2019

Ряд депутатов Киевсовета призывают власти Украины скорее принять закон "О столице"

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Ряд депутатов Киевсовета призывают власти Украины скорее принять закон "О столице"

Оппоненты мэра Киева Виталия Кличко в Киевском горсовете призывают принять власти Украины закон "О столице", сторонники городского головы называют такие призывы пиаром.

"Мы подчеркиваем, что реальное восстановление местного самоуправления может произойти посредством изменений в закон о столице. Мы убеждены, что в ближайшее время будут приняты изменения в закон о столице. Там на самом деле будет уставлено все необходимое, а именно, что киевляне избирают городского голову, и он отвечает за то, как и чем живет город с одной стороны, с другой – со стороны у государства есть контроль за тем, какие решения принимает город",- сказал депутат Киевского горсовета, председатель депутатской группы "Киевская команда" Сергей Гусовский на брифинге в среду.

В свою очередь председатель депутатской фракции Киевсовета "Единство" Александр Омельченко призвал власти Украины обсудить будущий закон "О столице" с киевлянами.

"Нужен новый закон о городе-герое Киеве – сомнений нет. Единственная просьба к администрации президента (Офис президента Украины – ИФ), Верховной Раде, Кабмину обнародовать проект закона о городе Киеве для обсуждения в первую очередь с киевлянами не позднее ближайших двух недель, чтобы этот закон мог выйти не позднее 1 октября", - отметил экс-мэр столицы.

Депутат пояснил, что такие сроки важны для формирования бюджета столицы на 2020 год.

Омельченко добавил, что выборы мэра Киева "желательно провести до 1 декабря".

Еще один депутат горсовета Илья Сагайдак заявил о необходимости также провести проверку местных финансов.

"Нам нужно понять, куда идут деньги киевлян, поэтому мы обращаемся к президенту, чтобы он немедленно инициировал проведение аудита в Киеве", - отметил депутат.

В частности, сомнения у Сагайдака вызывает финансирование ремонта Шулявского путепровода.

"Есть 230 млн грн на Шулявский путепровод. на прошлой бюджетной комиссии, в прошлый вторник было принято решение направить еще 114 млн грн. Это в добавок к тому, что уже согласно тендеру 600 млн грн было полностью авансировано. Есть информация, что только 10% заактировано", - рассказал депутат.

В свою очередь, глава депутатской фракции "Солидарность" в Киевсовете Андрей Странников убежден, что депутаты горсовета своими заявлениями хотят просто "попиариться".

"Кому-то очень хочется расшатать ситуацию, очень хочется, чтобы завтра не состоялась сессия и показать неспособность Киевсовета принимать решения", - сказал он журналистам после брифинга депутатов.

Странников отметил: "В Киевсовете есть 5 фракций и 1 депутатская группа. из этих 5 фракций 4 высказались за переназначение киевского городского головы главой КГГА и подписали соответствующее заявление, а одна фракция и одна депутатская группа этого не сделали – вы их сегодня увидели. У них другая позиция".

Теги: #киевсовет
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