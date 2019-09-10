Политика

21:10 10.09.2019

Отставка Болтона не изменит американскую внешнюю политику - Помпео

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Отставка Болтона не изменит американскую внешнюю политику - Помпео

Уход в отставку советника президента США Джона Болтона не приведет к изменению курса американской внешней политики, заявил во вторник глава госдепа Майк Помпео.

"Внешняя политика не претерпит изменений", - завил он на брифинге в Белом доме, отвечая на вопрос о том, следует ли ждать перемен.

Помпео пояснил, что внешнюю политику США определяет не советник по нацбезопасности, а президент страны Дональд Трамп.

Ранее во вторник Трамп сообщил, что попросил Болтона подать заявление об отставке. Президент объяснил это разногласиями с Болтоном по ряду тем. В итоге Болтон подал заявление во вторник, подчеркнув при этом в Twitter, что изначально он сам, а не Трамп, предложил такой вариант.

Теги: #помпео #сша #болтон
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