Политика

20:54 10.09.2019

Кулеба в Брюсселе заверил в неизменности курса Украины на интеграцию

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Кулеба в Брюсселе заверил в неизменности курса Украины на интеграцию

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в ходе визита в Брюссель заверил партнеров в том, что курс Киева на интеграцию остается неизменным.

"Мы движемся в Европу, продолжаем интеграцию. Мы чрезвычайно заинтересованы в экономической интеграции. Мы считаем, что у Украины есть все шансы повторить тот путь, который когда-то прошли основатели Европейского сообщества – объедините экономики, объедините людей, и политическая интеграция тоже придет. Я увидел готовность продвигаться вперед со стороны ЕС и подтвердил ту же самую готовность со стороны Украины", - заявил он во вторник в Брюсселе украинским журналистам.

По словам вице-премьер-министра, стороны говорили "о продолжении интеграции в энергетический рынок, интеграцию в цифровой рынок, говорили о таможне, о так называемом промышленном безвизе".

"Нужно работать – есть желание европейских партнеров и наше работать и давать результат", - подчеркнул Кулеба.

Он также подтвердил, что в ходе встречи в Европейской комиссии обсуждался вопрос выделения Украине очередного транша макрофинансовой помощи. "Надеюсь, что до конца года мы получим деньги макрофинансовой помощи", - выразил надежду украинский высокопоставленный чиновник.

Теги: #кулеба #брюссель #нато
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