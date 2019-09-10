Политика

13:18 10.09.2019

Закон об импичменте был принят без нарушений регламента, убежден Разумков

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Закон об импичменте был принят без нарушений регламента, убежден Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков убежден, что закон о процедуре импичмента президента парламент принял без нарушений регламента

"С этим вопросом нельзя было затягивать. Именно поэтому мы его принимали в пределах регламента и в пределах тех полномочий, которые нам делегирует народ Украины", - сказал Разумков на утреннем заседании Верховной Рады во вторник.

Как сообщалось, во фракциях "Европейская солидарность" и "Голос" заявили, что большинство Верховной Рады при голосовании в целом за проект закона о процедуре импичмента пренебрегло нормами регламента, которые запрещают принимать законопроект за основу и в целом, если есть возражения народных депутатов. Заместитель главы фракции "Голос" Ярослав Железняк отметил, что хотел бы получить разъяснение регламентного комитета Рады по этому поводу.

После голосования за принятие законопроекта о процедуре импичмента за основу Разумков предложил проголосовать за документ в целом, однако несколько членов парламента выкрикнули из зала, что имеют возражения. Тем не менее, законопроект был утвержден в целом, а перед этим большинство проголосовало за признание законопроекта не нуждающимся в доработке.

Теги: #разумков #рада #импичмент
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