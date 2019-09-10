Политика

12:04 10.09.2019

В "Евросолидарности" и "Голосе" указывают на игнорирование норм регламента при голосовании в целом за законопроект об импичменте

2 мин читать
В "Евросолидарности" и "Голосе" указывают на игнорирование норм регламента при голосовании в целом за законопроект об импичменте

Большинство Верховной Рады при голосовании в целом за проект закона о процедуре импичмента пренебрегло нормами регламента, которые запрещают принимать законопроект за основу и в целом, если есть возражения народных депутатов, констатируют во фракциях "Европейская солидарность" и "Голос".

"(Нарушена - ИФ) статья 102, пункт 4", - сказал сопредседатель фракции "Евросолидарность" Артур Герасимов журналистам во вторник в Киеве.

Согласно данной норме регламента, парламент может принять законопроект в целом сразу после первого чтения, если его признали таким, который не нуждается в доработке и если не поступили замечания относительно его содержания от народных депутатов, других субъектов права законодательной инициативы, юридического или экспертного подразделений аппарата Рады.

В свою очередь, заместитель главы фракции "Голос" Ярослав Железняк отметил, что хотел бы получить разъяснение регламентного комитета Рады.

"Есть норма регламента, которая гласит, что если в законопроекте более 100 статей, не может быть голосование за основу и в целом сразу. Второе - если есть возражения у народного депутата. Причем это может быть даже один депутат. Не может быть голосования за основу и в целом. Эта норма не очень правильно выписана, потому ее трактуют по-разному. И в разное время власть ее использовала в свою пользу... Сейчас происходит ссылка именно на эту норму", - сказал он.

"Была нарушена эта норма. Что такое возражение? Как оно происходит? Как ты его вносишь? Это не урегулировано. И это специально было сделано, каждая власть оставляла эту норму себе", - пояснил Железняк.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на пленарном заседании во вторник после голосования за принятие законопроекта о процедуре импичмента за основу председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил проголосовать за документ в целом.

Однако несколько членов парламента выкрикнули из зала, что имеют возражения.

Тем не менее, законопроект был утвержден в целом ("за" 245 народных депутатов - 243 нардепа от фракции "Слуга народа", председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук), а перед этим большинство проголосовало за признание законопроекта таким, который не нуждается в доработке.

После этого в заседании парламента объявили перерыв, Разумков пригласил глав фракций к себе на консультации.

Теги: #голосование #регламент #рада #импичмент
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:18 10.09.2019
Рада приняла законопроект о процедуре импичмента президента Украины

Рада приняла законопроект о процедуре импичмента президента Украины

10:54 10.09.2019
Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Коваленко, назначенной замруководителя Офиса президента

Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Коваленко, назначенной замруководителя Офиса президента

10:53 10.09.2019
Разумков поручил аппарату Рады не регистрировать документы с факсимильными подписями и призвал депутатов подписывать их лично

Разумков поручил аппарату Рады не регистрировать документы с факсимильными подписями и призвал депутатов подписывать их лично

18:12 09.09.2019
Комитет Рады обсудил вопросы передачи дел военной прокуратуры при рассмотрении законопроекта о реформе - Рябошапка

Комитет Рады обсудил вопросы передачи дел военной прокуратуры при рассмотрении законопроекта о реформе - Рябошапка

16:33 09.09.2019
Депутаты обновили редакцию законопроекта об открытии космоса для частных компаний

Депутаты обновили редакцию законопроекта об открытии космоса для частных компаний

12:38 09.09.2019
В "Евросолидарности" призывают Зеленского подписать закон о ВСК с процедурой импичмента президента прежде, чем подавать свой законопроект об импичменте

В "Евросолидарности" призывают Зеленского подписать закон о ВСК с процедурой импичмента президента прежде, чем подавать свой законопроект об импичменте

12:06 09.09.2019
В "Голосе" предлагают ликвидировать департамент "К" и защиты экономики, а также сократить штат СБУ в рамках реформы спецслужбы

В "Голосе" предлагают ликвидировать департамент "К" и защиты экономики, а также сократить штат СБУ в рамках реформы спецслужбы

11:40 09.09.2019
В "Слуге народа" готовы на следующей неделе изменить регламент Рады, хотят увеличить темп работы

В "Слуге народа" готовы на следующей неделе изменить регламент Рады, хотят увеличить темп работы

11:33 09.09.2019
Проект государственного бюджета на 2020 год Верховная Рада рассмотрит на следующей пленарной неделе

Проект государственного бюджета на 2020 год Верховная Рада рассмотрит на следующей пленарной неделе

18:08 06.09.2019
Профильный парламентский комитет рекомендует ВР принять в первом чтении и в целом законопроект о процедуре импичмента президента

Профильный парламентский комитет рекомендует ВР принять в первом чтении и в целом законопроект о процедуре импичмента президента

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада приняла законопроект о процедуре импичмента президента Украины

Франция выступает за проведение саммита "нормандского формата" в ближайшие дни в Париже - глава МИД

ЕС не признает "местных выборов" в незаконно аннексированном Россией Крыму - заявление

Подготовка к саммиту "нормандского формата" продолжается, точной даты пока нет, заявляют в Берлине

Законопроект о криминализации несанкционированных переговоров с представителями страны-агрессора вскоре внесут в Раду нардепы "Голоса" - Рахманин

ПОСЛЕДНЕЕ

Законопроект о господдержке кинематографии может лишить украинское кино дотаций – Княжицкий

Франция выступает за проведение саммита "нормандского формата" в ближайшие дни в Париже - глава МИД

ЕС не признает "местных выборов" в незаконно аннексированном Россией Крыму - заявление

Обмен удерживаемыми лицами дает повод для осторожного оптимизма в поиске путей нормализации отношений с Украиной - Кремль

Подготовка к саммиту "нормандского формата" продолжается, точной даты пока нет, заявляют в Берлине

Законопроект о криминализации несанкционированных переговоров с представителями страны-агрессора вскоре внесут в Раду нардепы "Голоса" - Рахманин

Рахманин призывает Раду рассмотреть вопрос украинской парламентской делегации в работе ПАСЕ

Есть договоренность "практически со всеми" участниками "Нормандского формата" - Пристайко

Зеленский посетит США 23 сентября для участия в ГА ООН – Пристайко

Луценко: голландцы смогут судить Цемаха наравне с остальными подозреваемыми по делу об уничтожении MH17

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА