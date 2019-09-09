Законопроект о господдержке кинематографии может лишить украинское кино дотаций – Княжицкий

Член парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Николай Княжицкий (фракция "Европейская солидарность") опасается, что в случае принятия законопроекта (№1058) "О государственной поддержке кинематографии в Украине" украинский кинопроизводитель будет лишен компенсаций из государственного бюджета.

"Сегодня на заседании комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики "Слуги народа" проголосовали за исключение из перечня субъектов, которые получают государственную поддержку в виде возвращения квалифицированных расходов украинцев. Государство, по их мнению, должно поддерживать иностранных продюсеров, а не украинских", - написал Княжицкий в Facebook.

Он назвал такое голосование абсурдом и отметил, что это противоречит "Конституции, логике, международной практике и гражданским чувствам".

Как сообщалось, комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует Верховной Раде принять за основу и в целом законопроект №1058 "О государственной поддержке кинематографии в Украине". Он касается возвращения через государственную поддержку части средств, которые тратят иностранцы при производстве фильмов на территории Украины. Кроме того, в законопроекте предлагается предоставлять государственную поддержку в форме rebates только иностранным производителям, что поможет привлечь инвестиции и международный опыт в национальное кинопроизводство.