Политика

11:40 09.09.2019

В "Слуге народа" готовы на следующей неделе изменить регламент Рады, хотят увеличить темп работы

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В "Слуге народа" готовы на следующей неделе изменить регламент Рады, хотят увеличить темп работы

 Законопроекты с изменениями в регламент Верховной Рады готовы к рассмотрению, парламент рассмотрит их на следующей неделе, заявляет первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Не может вызвать с нашей стороны радости и даже вдохновения то, что на следующей неделе мы всё-таки приступим к внесению изменений в регламент Верховной Рады. Я вижу подготовленные регламентным комитетом законопроекты, которые позволят нам упростить регламентные процедуры, потому что они запутанные, мы считаем. Чтобы Верховная Рада в дальнейшем могла более эффективно и слаженно работать", - сказал Корниенко на заседании согласительного совета парламента в понедельник в Киеве.

Вместе с тем он высказался за интенсификацию работы Рады.

"Что касается того темпа, в котором мы работаем, нас этот темп даже немножко не удовлетворяют. Наша фракция готова работать интенсивнее", - заявил первый замглавы фракции.

Теги: #законопроект #рада #регламент
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