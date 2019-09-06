Глава Нацагентства по госслужбе прогнозирует рост зарплат служащих на 30% в случае реализации концепции реформирования оплаты труда

Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) Константин Ващенко прогнозирует увеличение заработных плат государственных служащих на 30% в случае реализации подготовленной концепции реформирования оплаты труда.

"Сегодня Нацагентством подготовлена концепция реформирования оплаты труда, которая будет выноситься на рассмотрение Кабинета министров. Она предусматривает дальнейшее увеличение должностного оклада, ликвидацию всех дополнительных надбавок и других вещей, ограничения премий в 30%. Из надбавок остается только "за выслугу лет", что позволяет удерживать людей на государственной службе", - сообщил Ващенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Кроме того, по его словам, концепция предусматривает, что минимальный должностной оклад госслужащего должен составлять три прожиточных минимума.

"Поэтому можно отсюда считать, что, в общем, увеличение (зарплат госслужащих – ИФ) будет процентов 30", - указал Ващенко.

Полный текст интервью с Ващенко будет опубликован в ленте новостей и на сайте агентства "Интерфакс-Украина".