Политика

10:01 06.09.2019

США надеются на оживление "нормандского формата" со стороны нового руководства Украины - Помпео

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США надеются на оживление "нормандского формата" со стороны нового руководства Украины - Помпео

 В США рассчитывают, что смена руководства Украины даст новую жизнь переговорному процессу в "нормандском формате", заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

"Мы активно пытаемся найти верный набор решений. Надеемся, это можно решить. Мы также действительно надеемся, что новое руководство в Украине даст новый толчок "нормандскому формату", - сказал госсекретарь в интервью The Daily Signal, обнародованном в четверг.

Помпео отметил, что в настоящее время политика США заключается в том, чтобы дать президенту Украины Владимиру Зеленскому шанс на выход из тупика с российской стороной в переговорном процессе, уточнив, что он с оптимизмом смотрит на то, что Зеленский может "оживить" мирный процесс.

Госсекретарь США добавил, что именно Россия должна сделать шаги для деэскалации конфликта.

Помпео также считает, что освобождение двадцати четырех украинских моряков было бы хорошим началом для переговоров со стороны России.

Американский дипломат отказался делать предположения относительно непосредственного участия США в мирных переговорах.

Теги: #помпео #сша
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