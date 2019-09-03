Нардепы из ОПЗЖ обжалуют в КС закон об отмене депутатской неприкосновенности – Нимченко

Народные депутаты из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" намерены инициировать обращение в Конституционный суд Украины для отмены принятого парламентом закона о внесении изменений в Основной закон страны, который ликвидировал неприкосновенность парламентариев.

В кулуарах парламента после позитивного голосования за окончательное одобрение законопроекта (№7203) о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, которым предусмотрена отмена полной неприкосновенности народных депутатов с 2020 года (373 голоса "за"), нардеп из ОПЗЖ Василий Нимченко, отвечая на вопрос журналистов, намерены ли они обращаться в КС, сказал: "Будем… Думаю, на следующей неделе".

Он выразил убеждение, что помимо членов фракции ОПЗЖ под обращением подпишутся и другие народные депутаты.

Нимченко также спрогнозировал, что до января 2020 года, когда начнет действовать закон о неприкосновенности, Конституционный суд предоставит свое решение.