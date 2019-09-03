Политика

11:36 03.09.2019

"Голос" выступает за закрепление процедуры импичмента президента в Конституции

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"Голос" выступает за закрепление процедуры импичмента президента в Конституции

Лидер фракции "Голос" Сергей Рахманин считает целесообразным процедуру импичмента президента закрепить в Конституции Украины

"Если президент хочет демократической процедуры, то пускай субъект законодательной инициативы вносит изменения в ст.111 Конституции", сказал Рахманин на утреннем пленарном заседании Верховной Рады Украины во вторник.

Он подчеркнул, что если депутаты не бояться отмены неприкосновенности, то и президент не должен бояться демократической системы противовесов.

По словам Рахманина, внесённый в парламент законопроект об импичменте президента не имеет ничего общего с процедурой отстранения президента от власти.

"Этот законопроект имеет такое же отношение к процедуре отстранения президента от власти, как жевательная резинка "Орбит" к борьбе с кариесом", - подчеркнул он.

Рахманин также подверг критике президентский пакет законопроектов о внесении изменений в Конституцию Украины.

"Огромное количество законопроектов не связаны между собой, бессистемны, ... частично непонятны, частично вредны", - отметил Рахманин.

Теги: #импичмент #голос #конституция
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