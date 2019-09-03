Пять новых нардепов от "Слуги народа" приняли присягу

Пять народных депутатов Украины, следующих по очередности кандидатов в нардепы в избирательном списке партии "Слуга народа" вместо сложивших полномочия парламентариев от этой фракции в связи с назначением в Кабмин, приняли присягу.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", во вторник утром после открытия второй сессии Верховной Рады IX созыва присягу народного депутата приняли Анатолий Остапенко (включенный в избирательный список "Слуги народа" под № 130), Татьяна Цыба (№ 131), Иван Калаур (№ 132), Юлия Гришина (№ 133), Ольга Руденко (№ 134).

Как сообщалось, 2 сентября Центральная избирательная комиссия на заседании признала избранными народными депутатами следующих по очередности кандидатов в нардепы в избирательном списке партии "Слуга народа" вместо сложивших 29 августа полномочия нардепов Дениса Малюська, Алексея Оржеля, Владислава Криклия, Анны Новосад и Михаила Федорова в связи с назначением членами Кабинета министров Украины.

Также в связи с поступлением соответствующих документов ЦИК зарегистрировала указанных 5 нардепов.

Во фракцию "Слуга народа" входят 254 народных депутата.