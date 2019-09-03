Политика

09:13 03.09.2019

Депутаты "Слуги народа" внесли законопроект о защите прав потребителей финуслуг

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Депутаты "Слуги народа" внесли законопроект о защите прав потребителей финуслуг

Депутаты пропрезиденской фракции "Слуга народа" зарегистрировали проект закона "О защите прав потребителей финансовых услуг" (№1085), предусматривающий наделение регуляторов финрынка НБУ, НКЦБФР и Нацкомфинуслуг полномочия применять к финучреждениям меры воздействия и налагать административные взыскания за нарушение прав потребителей.

Как следует из пояснительной записки к документу, который президент определил как неотложный, он направлен на создание системы защиты прав потребителей финуслуг и устранение пробелов и несогласованностей в действующем законодательстве.

Авторами законопроекта выступили глава профильного комитета Даниил Гетманцев, Павел Фролов и Святослав Юраш.

Согласно его тексту, планируется четко прописать в Кодексе Украины об административных правонарушениях нормы, определяющие нарушения прав потребителей финансовых услуг как состав административного правонарушения.

Согласно законопроекту для всех финансовых учреждений-кредитодателей будет установлен единый формат расчета общей стоимости кредита и единая формула расчета реальной годовой процентной ставки, а результаты таких расчетов должны быть указаны в договоре о потребительском кредите.

В документе также прописаны изменения в закон "О потребительском кредитовании", о расширении понятия общих расходов по потребительскому кредиту путем включения в него всех расходов потребителя, включая дополнительные и сопутствующие услуги третьих лиц.

Помимо того законопроект уточняет и дополняет нормы о заключении электронного договора о потребительском кредите и использования электронной подписи при подписании такого договора.

В случае принятия закона для банков и небанковских финансовых учреждений будут введены одинаковые правила в сфере рекламы финансовых услуг и предоставления информации о них, а также установлена одинаковая ответственность за нарушение прав потребителей.

По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит укрепить доверие потребителей финансовых услуг к финансовому сектору, создать механизмы защиты их прав и интересов, обеспечить лучшую осведомленность потребителей о финансовых услугах, которые им предлагаются и услуг.

Как сообщалось, принятие законопроекта о защите прав потребителей финансовых услуг и "сплите" полномочий Нацкомфинуслуг между Нацбанком и НКЦБФР являются одними из условий сотрудничества Украины с МВФ и другими международными финансовыми организациями.

Теги: #законопроект #слуга_народа #финуслуги
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