Политика

14:23 31.08.2019

Зеленский предложил отменить "правки Лозового" и предоставить НАБУ и ГБР право на прослушку

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Зеленский предложил отменить "правки Лозового" и предоставить НАБУ и ГБР право на прослушку

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона об изменениях в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства (№1009).

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект предлагает отменить так называемые "правки Лозового", которые касались сроков проведения досудебного расследования, назначения и проведения экспертизы.

Кроме того, предлагается предоставить Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Госбюро расследований (ГБР) право самостоятельно осуществлять снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий.

Президент также инициирует снятие нормы, которая запрещает без согласия Верховной Рады осуществлять обыск народного депутата, осмотр его личных вещей и багажа, транспорта, жилого и служебного помещений, а также вмешиваться в тайну переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции.

В законе о НАБУ уточняются административные полномочия директора НАБУ, а также устанавливаются специальные положения для проведения конкурса на занятие поста негласных штатных сотрудников НАБУ

Теги: #гбр #набу #зеленский
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