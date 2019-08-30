Политика

18:17 30.08.2019

Процедура импичмента инициируется конституционным большинством Рады и проводится через обращение в Конституционный и Верховный суды

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Процедура импичмента инициируется конституционным большинством Рады и проводится через обращение в Конституционный и Верховный суды

Верховная Рада может устранить президента Украины с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления, указано в тексте законопроекта №1014, внесенного в парламент 29 августа президентом Украины Владимиром Зеленским.

Текст законопроекта и пояснительной записки к нему обнародован на сайте парламента в пятницу.

"Основанием для инициирования импичмента является письменное представление, подписанное большинством народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады, подписи которых не отзываются. Внесенное на рассмотрение Верховной Рады письменное представление об инициировании импичмента должно содержать правовое обоснование необходимости образования специальной временной следственной комиссии… Верховная Рада большинством голосов народных депутатов Украины от ее конституционного состава принимает решение об инициировании импичмента и включении его в повестку дня сессии Верховной Рады как безотлагательного", - описывается процедура в тексте документа.

В случае включения в повестку дня вопроса об инициировании импичмента Рада создает специальную временную следственную комиссию для проведения расследования факта и обстоятельств совершения президентом госизмены или иного преступления. В состав комиссии входят нардепы с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп, специальный прокурор и специальные следователи; при этом в состав комиссии не может быть включен человек, если это спровоцирует реальный или потенциальный конфликт интересов (согласно формулировке закона о предотвращении коррупции) при проведении расследования.

Президент, в свою очередь, согласно законопроекту, может пользоваться в процедуре импичмента услугами защитников в количестве от одного до пяти, которые обеспечивают защиту его прав, свобод и интересов.

Пленарное заседание Рады, на котором рассматриваются выводы и предложения комиссии, должно быть открытым, за исключением случаев, когда озвучиваемая информация составляет гостайну.

После принятия Верховной Радой решения об обвинении президента Рада должна обратиться в Конституционный и Верховный суды.

"В случае получения заключений Конституционного суда и Верховного суда соответственно о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте и о том, что деяния, в которых обвиняется президент Украины, содержат признаки государственной измены или иного преступления, Верховная Рада… принимает решение о смещении президента Украины с поста в порядке импичмента… Постановление считается принятым, если за него проголосовало не менее 3/4 народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады", - указано в законопроекте.

В случае непринятия Верховной Радой постановления об импичменте председательствующий от имени парламента приносит главе государства извинения.

Отставка президента по собственному желанию является основанием для прекращения процедуры импичмента на любой стадии, а также для закрытия соответствующих производств в Конституционном и Верховном судах.

Теги: #зеленский #импичмент
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