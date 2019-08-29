Рада к полуночи приступила к рассмотрению законопроекта о лишении нардепов неприкосновенности

Народные депутаты приступили к рассмотрению законопроекта о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, который предусматривает лишение парламентариев неприкосновенности.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", к этой вопросу Верховная Рада приступила на пленарном заседании в четверг ближе к полуночи.

На этом заседании новоизбранные нардепы намерены предварительно (в первом чтении) одобрить проект закона. Для этого им необходимо минимум 226 голосов. На следующей сессии потребуется не менее 300 голосов для окончательного утверждения конституционных изменений.