Политика

20:45 29.08.2019

Гончарук предлагает Раде переназначить Авакова министром внутренних дел

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Гончарук предлагает Раде переназначить Авакова министром внутренних дел

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил Верховной Раде назначить министром внутренних дел Украины Арсена Авакова, который занимал этот пост и в трех предыдущих правительствах.

Аваков родился в 1964 году. В 1988 году окончил Харьковский политехнический институт, специальность – автоматизированные системы управления, инженер-системотехник.

В 1990 году основал одно из первых в Украине акционерных обществ – ОА "Инвестор" и возглавлял его. В 2002 году Аваков был избран членом исполнительного комитета Харьковского горсовета. В марте 2005 года избран членом партии Народный союз "Наша Украина", впоследствии назначен на должность главы Харьковской облгосадминистрации. В 2010 году Аваков вступил в партию "Батькивщина", был депутатом Харьковского облсовета V и VI созывов.

С сентября 2011 по декабрь 2012 находился в политической эмиграции в Италии с связи с уголовным преследованием режима Януковича за оппозиционную деятельность.

В 2012 году был избран народным депутатом от партии "Батькивщина".

В 2014 году был назначен министром внутренних дел Украины в составе Кабинета министров при премьере Арсение Яценюке.

26 октября 2014 года на досрочных парламентских выборах Аваков был избран нардепом от партии "Народный фронт". В декабре 2014 года повторно утвержден Верховной Радой на должности главы МВД.

При его министерстве была создана патрульная полиция, а в 2015 году Верховная Рада приняла закон "О национальной полиции Украины", что повлекло реформу подразделений МВД.

В октябре 2016 года Аваков в третий раз утвержден парламентом на должности министра внутренних дел в правительстве Владимира Гройсмана.

Аваков имеет I ранг государственного служащего, заслуженный экономист Украины.

Теги: #аваков #кабмин
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