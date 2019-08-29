Фракция "Слуга народа" в Раде будет работать на правах коалиции – Разумков

Фракция партии "Слуга народа" в Верховной Раде IX созыва получила права парламентской коалиции ввиду того, что в ее составе большинство нардепов от конституционного состава парламента, объявил член временного президиума, Дмитрий Разумков.

"Зарегистрированная депутатская фракция "Слуга народа" насчитывает 254 народных депутата, что составляет большинство народных депутатов от количественного состава Верховной Рады. В соответствии с Конституцией Украины, имеет права коалиции депутатских фракций в Верховной Раде", - сказал Разумков на заседании Верховной Рады в четверг.