Болтон надеется, что у потенциального генпрокурора Украины Рябошапки сложатся хорошие рабочие отношения с Генпрокурором США

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон надеется, что у потенциального генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки сложатся хорошие рабочие отношения с генпрокурором США Уильямом Барром.

На брифинге в среду в Киеве, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли стремление адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, которое он выразил на встрече с помощником президента Украины Андреем Ермаком, о "расследованиях против Байдена (экс-вице-президента США Джозефа Байдена - ИФ)", Болтон сказал: "Рудольф Джулиани - это мой старый друг, мы 30 лет знаем друг друга. Я думаю, что он сам может ответить на этот вопрос. Я же встречался с Русланом Рябошапкой, которого номинировали на позицию генерального прокурора. Надеюсь, что когда его утвердят, у него сложатся блестящие отношения с нашим генеральным прокурором Биллом Барром".