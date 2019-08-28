Политика

10:10 28.08.2019

Коломойский предлагает снять с России часть санкций за агрессию на Донбассе

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Коломойский предлагает снять с России часть санкций за агрессию на Донбассе

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает целесообразным, чтобы Киев предложил Москве снять часть санкций, которые были введены за агрессию на Донбассе.

"Есть два вида санкций. Вначале санкции были введены за Крым, а потом после 17-го июля (2014 г – ИФ), когда они сбили "Боинг", были введены санкции по Донбассу. И россияне от них реально страдают. Поэтому я считаю, что мы можем предложить им снять часть санкций, которые касаются Донбасса, для нас это выгодная переговорная позиция", - сказал Коломойский в интервью интернет-изданию "Цензор.НЕТ".

По его словам, "надо возвращать Донбасс сейчас". "Ну, а потом пройдет несколько лет, Россия неустойчива, там всегда возможна внезапная смена власти, и мы возьмем свое, если подготовимся. Если мы отработаем механизм уступок - наша земля в обмен на санкции, - значит это работает, и мы в следующее окно возможностей добьемся большего и по Крыму", - пояснил бизнесмен.

По его мнению, Россия несет большие потери от санкций, они постоянно ужесточаются, Донбасс для РФ "большая обуза, на содержание выделяются огромные дотации из тощего российского бюджета, и ситуация ухудшается".

Поэтому, как отмечает бизнесмен, позиция Украины поможет снять часть санкций, а "реинтеграция Донбасса сэкономит для России миллиарды и снимет ответственность за население, которое они там еле-еле кормят". "В противном случае нам придется начать экономическую войну. Поднять вопрос, как металл, производимый на Донбассе, продается на экспорт, как Россия участвует в подделке сертификатов. Вот, например, Челябинский ферросплавный делает поставки на комбинаты в Енакиево и Алчевске, подадим его в санкционные списки и полностью закроем сбыт продукции в Европу", - сказал Коломойский.

"…Россия проиграла войну. Украину им не взять, а отдавать оккупированные территории рано или поздно все равно придется. Мы им на данный момент предлагаем уйти на основе договоренностей, когда они на многое могут влиять... Мы должны направить Россию в коридор для выхода из этих проблем", - добавил бизнесмен.

Он считает, что в настоящий момент Россия хочет выйти из конфликта на Донбассе, но при этом заставить Украину отказаться от аннексированного ею Крыма.

Бизнесмен не исключил также переформатирование Минских договоренностей в два пакета (один - по Крыму, второй - по Донбассу) и решать эти проблемы поочередно.

На вопрос, при каких условиях с России могут быть сняты санкции по Донбассу, Коломойский заявил: "Три условия: когда на Донбассе наступил мир - это раз, когда Россия выведет свои войска - это два, когда мы восстановим контроль Украины над государственной границей - это три. После выполнения условий санкции снимаются".

При этом он подчеркнул, что Киеву надо это делать "не отказываясь ни в коей мере от нашего суверенитета над Крымом, и даже усиливая нашу работу в этом направлении". "Но если мы реалисты, если мы хотим продвижения к миру и освобождению нашей земли, то надо начать с отработки плана мирного освобождения, чтобы при нашей жизни у нас вернулся хотя бы Донбасс. Да, надо отделить вопрос Крыма и вопрос Донбасса, как это ни печально звучит", - сказал Коломойский.

 

 

Теги: #санкции #донбасс #коломойский
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