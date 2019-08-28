Политика

09:59 28.08.2019

Замом главы комитета Рады по банкам и финансовым рынкам станет известный критик Нацбанка Дубинский

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Замом главы комитета Рады по банкам и финансовым рынкам станет известный критик Нацбанка Дубинский

Александр Дубинский, начинавший в начале 2000-х работу в СМИ финансовым журналистом и избранный в Раду по мажоритарному округу в Киевской области от партии "Слуга народа", станет заместителем объединенного комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

"Могу теперь официально сообщить, что буду занимать позицию заместителя главы финансового комитета Рады. Специализация - банки и финансовые рынки", – написал он на своей странице в Facebook во вторник.

Дубинский, который в последнее время был продюсером программ "Секретные материалы", "Украинские сенсации" и ведущим программы "Гроши" на телеканале "1+1", а также активно ведет собственные блоги, известен своей критической позицией по отношению к руководству Национального банка Украины и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В Верховной Раде 9-го созыва комитеты по вопросам финансовой политики и банковской деятельности и по вопросам налоговой и таможенной политики будут объединены в один комитет вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Возглавит его народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, а всего в составе комитета будет 31 депутат.

Теги: #дубинский #комитет #рада
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