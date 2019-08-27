СБУ и ГБР заблокировали тестирование сенсорной кнопки в Раде перед запуском обновленной системы голосования – Парубий

Председатель Верховной Рады 8-го созыва, избранный народным депутатом от партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий заявил о блокировании силовиками процесса запуска сенсорной кнопки для голосования.

"За 10 минут до того, как должно было начаться общее тестирование, когда 450 работников Верховной Рады готовы были зайти в зал и провести это тестирование, в помещение Верховной Рады без приглашения, без официального предупреждения, без решения суда зашли 12 следователей, работников Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований. Они зашли в компьютерный центр, сказали, что проводятся следственные действия и заблокировали работу компьютерного центра и дали указания силовым подразделениям не впускать никого из представителей Аппарата в зал", - рассказал Парубий на брифинге во вторник в Киеве.

По его словам, представители СБУ и ГБР заблокировали работу 23 августа.

Парубий расценил действия представителей силовых структур как "грубое вмешательство в работу наивысшего государственного органа Украины".

"Сам факт вмешательства силовиков в работу наивысшего государственного органа свидетельствует о рейдерском подходе новой власти относительно Верховной Рады", - добавил Парубий.