Герасимов увидел "прообраз" коалиции в Раде: "Слуга народа", "Голос" и "Батькивщина"

Избранный народным депутатом от партии "Европейская солидарность", глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде 8-го созыва Артур Герасимов считает, что партии "Слуга народа", "Батькивщина" и "Голос" будут действовать сообща в новоизбранном парламенте.

"Сегодня мы увидели прообраз новой коалиции – мы четко сейчас видим, что это будет "Слуга народа", как по мне, "Голос" и "Батькивщина", - сказал Герасимов журналистам в понедельник в Киеве.

По его словам, когда сегодня монобольшинством распределялись должности среди фракций, в том числе оппозиционных, "мы увидели, что некоторые из них вовсе не оппозиционные".

"Видим, что идет тесное сотрудничество и перераспределение мнений и всего остального между "Слугой народа", "Голосом" и "Батькивщиной", - указал Герасимов, добавив, что это следует из принятых предварительных решений, "а завтра во время работы группы будем голосовать полностью и официально".