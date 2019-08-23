Политика

18:58 23.08.2019

Послы стран G7 заявляют о преданности в помощи Украине на пути реформ

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Послы стран G7 заявляют о преданности в помощи Украине на пути реформ

Группа послов стран "Большой семерки" (G7) накануне Дня Независимости Украины подтверждает свою готовность и приверженность в содействии Украине на пути реформ.

"По случаю Дня Независимости Украины Группа послов G7 по поддержке реформ желает мира и процветания украинскому народу. Она подтверждает свою полную готовность и преданность в помощи Украине на пути реформ", - говорится в сообщении группы G7 (G7AmbReformUA) в Твиттере в пятницу.

Теги: #g7 #украина
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