Политика

13:14 23.08.2019

В первые 100 дней своего президентства Зеленский фактически работал один - Кравчук

2 мин читать
В первые 100 дней своего президентства Зеленский фактически работал один - Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук отмечает, что в первые 100 дней своих полномочий действующий президент Украины Владимир Зеленский фактически работал, не имея возможности сменить даже тех руководителей органов власти, назначение которых положено ему по Конституции.

"Новая власть вступает в полномочия в очень сложных условиях, таких сложностей в истории Украине не было. Первое – президент Зеленский почти 100 дней реализует свои полномочия, не имея ни Верховной Рады, ни правительства и даже тех руководителей, которые по Конституции нужно определять ему. Я считаю, что это экстремальные условия, потому что старая власть, которая покидает свои посты, делает это очень агрессивно, - сказал Кравчук на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

Он напомнил, что Рада 8-го созыва не поддержала ни одну кандидатуру, внесенную президентом Зеленским, и создавала вокруг него "негативный фон".

"Во-вторых, сам новый президент и его команда задекларировали, что начинается новая эпоха, новый период и новые формы управления и, соответственно, приходят к власти новые люди. Такого еще не было, потому что после Кучмы (второго президента Украины Леонида Кучмы – ИФ), когда пришел Ющенко (третий президент Украины Виктор Ющенко – ИФ), то посчитали, кадры остались на 85% старые. Таким образом, ничего фактически в украинской истории и управлении государство не изменилось", - сказал Кравчук.

По его словам, ранее после прихода к власти нового президента в Украине происходили лишь небольшие изменения относительно полномочий и характера формирования некоторых органов, и "конфронтаций такого характера не было".

"По тому анализу, который делают журналисты, я слышу, что "Зеленский не сделал того, Зеленский не сделал этого" …Я подчеркиваю – Зеленский работал фактически один, не имея определенных органов власти, которые работали бы совместно с президентом Зеленским. Я думаю, что это надо учитывать", - сказал первый президент Украины.

Теги: #кравчук #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:23 23.08.2019
Кремль с осторожным оптимизмом оценивает отношения РФ и Украины в связи с началом диалога Путина с Зеленским

Кремль с осторожным оптимизмом оценивает отношения РФ и Украины в связи с началом диалога Путина с Зеленским

12:21 23.08.2019
Лукашенко сообщил, что Зеленский просил у Минска поддержки

Лукашенко сообщил, что Зеленский просил у Минска поддержки

12:21 23.08.2019
Кравчук считает целесообразным проводить парады ко Дню Независимости в юбилейные даты

Кравчук считает целесообразным проводить парады ко Дню Независимости в юбилейные даты

12:01 23.08.2019
Зеленский: альтернативы Дню Независимости быть не может, а участвовать в любых шествиях люди имеют право

Зеленский: альтернативы Дню Независимости быть не может, а участвовать в любых шествиях люди имеют право

11:52 23.08.2019
Зеленский надеется, что результаты по вопросу обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной будут в ближайшие дни

Зеленский надеется, что результаты по вопросу обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной будут в ближайшие дни

11:31 23.08.2019
Зеленский в субботу примет участие в торжествах по случаю Дня Независимости Украины

Зеленский в субботу примет участие в торжествах по случаю Дня Независимости Украины

10:46 23.08.2019
Зеленский: Министерство по делам ветеранов никто не будет ликвидировать

Зеленский: Министерство по делам ветеранов никто не будет ликвидировать

09:47 23.08.2019
НКЦБФР начала диалог с профучастниками с привлечением членов команды Зеленского

НКЦБФР начала диалог с профучастниками с привлечением членов команды Зеленского

09:41 23.08.2019
Зеркаль: Прямые переговоры с Путиным - это стиль Зеленского, он берет на себя этот риск

Зеркаль: Прямые переговоры с Путиным - это стиль Зеленского, он берет на себя этот риск

09:41 23.08.2019
Зеленский принял участие в церемонии поднятия Государственного флага Украины

Зеленский принял участие в церемонии поднятия Государственного флага Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Богдан через суд хочет опровержения от СМИ информации о якобы неоднократном пересечении им границы с РФ и Беларусью

ВО "Батькивщина" отозвала кандидатуру Елены Кондратюк на пост вице-спикера Рады 9-го созыва

Зеленский надеется, что результаты по вопросу обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной будут в ближайшие дни

Зеленский: Министерство по делам ветеранов никто не будет ликвидировать

В Киеве ожидают визита Москальковой - посольство РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Секретарь СНБО выступает за частичную монетизацию льгот ветеранов

Разумков призвал нардепов не спешить занимать кабинеты Рады

"Евросолидарность" назовет кандидата на пост вице-спикера Рады после консультаций с фракциями меньшинства – Геращенко

"Голосу" не делали никаких кадровых предложений ни по комитетам Рады, ни по должностям в Кабмине

Подготовительная депутатская группа определила состав временного президиума Рады

Богдан через суд хочет опровержения от СМИ информации о якобы неоднократном пересечении им границы с РФ и Беларусью

Вопрос возврата украинских моряков РФ попытается увязать с санкциями, возвращением в формат встреч высокого уровня - Зеркаль

На телеканалах во время предвыборной кампании в Раду фиксировалась несбалансированность информации и политджинса - Нацсовет

ВО "Батькивщина" отозвала кандидатуру Елены Кондратюк на пост вице-спикера Рады 9-го созыва

На пост вице-спикера Рады 9-го созыва подано несколько кандидатур - Разумков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА