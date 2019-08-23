В первые 100 дней своего президентства Зеленский фактически работал один - Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук отмечает, что в первые 100 дней своих полномочий действующий президент Украины Владимир Зеленский фактически работал, не имея возможности сменить даже тех руководителей органов власти, назначение которых положено ему по Конституции.

"Новая власть вступает в полномочия в очень сложных условиях, таких сложностей в истории Украине не было. Первое – президент Зеленский почти 100 дней реализует свои полномочия, не имея ни Верховной Рады, ни правительства и даже тех руководителей, которые по Конституции нужно определять ему. Я считаю, что это экстремальные условия, потому что старая власть, которая покидает свои посты, делает это очень агрессивно, - сказал Кравчук на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

Он напомнил, что Рада 8-го созыва не поддержала ни одну кандидатуру, внесенную президентом Зеленским, и создавала вокруг него "негативный фон".

"Во-вторых, сам новый президент и его команда задекларировали, что начинается новая эпоха, новый период и новые формы управления и, соответственно, приходят к власти новые люди. Такого еще не было, потому что после Кучмы (второго президента Украины Леонида Кучмы – ИФ), когда пришел Ющенко (третий президент Украины Виктор Ющенко – ИФ), то посчитали, кадры остались на 85% старые. Таким образом, ничего фактически в украинской истории и управлении государство не изменилось", - сказал Кравчук.

По его словам, ранее после прихода к власти нового президента в Украине происходили лишь небольшие изменения относительно полномочий и характера формирования некоторых органов, и "конфронтаций такого характера не было".

"По тому анализу, который делают журналисты, я слышу, что "Зеленский не сделал того, Зеленский не сделал этого" …Я подчеркиваю – Зеленский работал фактически один, не имея определенных органов власти, которые работали бы совместно с президентом Зеленским. Я думаю, что это надо учитывать", - сказал первый президент Украины.