Политика

15:48 22.08.2019

Избранный в Раду по списку "Слуги народа" Лысюк отказался от депутатского мандата

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Избранный в Раду по списку "Слуги народа" Лысюк отказался от депутатского мандата

 Центральная избирательная комиссия сообщила, что избранный на внеочередных выборах в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" эксперт-криминалист шоу "Следствие ведут экстрасенсы" Андрей Лысюк отказался от депутатского мандата, его заменила Елена Хоменко.

Как сообщается в четверг на странице ЦИК в соцсети Фейсбук, в связи с заявлением избранного народным депутатом на внеочередных парламентских выборах по списку "Слуги народа" (№69) Андрея Лысюка об отказе от депутатского мандата, Центризбирком признал его таким, который не получил указанного мандата.

В то же время избранной народным депутатом по списку "Слуги народа" признана директор по управлению и развитию цифровых продуктов ООО "Квартал 95", волонтер "Лиги волонтеров" Елена Хоменко, которая значилась в избирательном списке под № 129.

Также ЦИК приняла решение выдать народным депутатам Украины депутатские удостоверения и нагрудные знаки в помещении Верховной Рады Украины во время торжественного заседания 29 августа 2019 года после принятия присяги. .

Теги: #слуга_народа #цик
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