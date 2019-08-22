В Госреестр недвижимых памятников внесено 12 объектов культурного наследия национального значения – решение Кабмина

Кабинет министров Украины внес в Государственный реестр недвижимых памятников Украины 12 объектов культурного наследия по категории национального значения.

"В Государственный реестр недвижимых памятников Украины внесены 12 объектов культурного наследия по категории национального значения. Соответствующее постановление принято на заседании правительства", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры Украины.

В частности, внесены: 4 объекта культурного наследия Днепропетровской области – Дом общественного собрания (1912 год, Днепр, ул.Воскресенская, 6), Здание городской управы (1903 год, Днепр, просп.Дмитрия Яворницкого, 47), Дом земской больницы (1837-1845 годы, Днепр, пл.Соборная, 14), Вознесенская церковь (1824 год, с.Семеновка Криничанского района), 6 объектов во Львовской области – Дом канцелярии сейма (1907 - 1909 годы, Львов, ул.Ноябрьского чина, 5а), Административное здание (1886 - 1887 годы, Львов, ул.Сечевых Стрельцов, 16), здание Галицкого сейма (1877 - 1881 годы, Львов, ул.Костюшко, 9), Часовня св.Параскевы (1739 - 1741 годы, Пидкаминь Бродивського района), Монумент (XVII век, Новый Милятин Бугского района), Часовня Богоявления Господня (1600 год, 1762, Новый Став Каменка-Бугского района), Дворец (объем фасадного здания) в городе Одесса (1829-1830 годы, середина XIX века, 1949 - 1953 годы, Приморский бульвар, 9) и Жилой дом "Слово" в г.Харькове (1926-1929 годы, 1930 - 1996 годы , ул. Культуры, 9).