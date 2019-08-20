Политика

18:17 20.08.2019

Офис президента намерен законодательно упростить трудоустройство и увольнение госслужащих – Нефьодов

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Офис президента намерен законодательно упростить трудоустройство и увольнение госслужащих – Нефьодов

Офис президента Украины готовит законопроект об упрощении процедуры трудоустройства и увольнения государственных служащих, который может быть внесен как неотложный, сообщил глава Государственной таможенной службы (Гостаможслужбы) Максим Нефьодов.

"Сейчас мы наработали совместно с Офисом президента законопроект (я надеюсь, что он будет внесен как первоочередной) относительно того, чтобы упросить вопросы увольнения и найма на госслужбу", – сказал Нефьодов, отвечая на вопрос журналистов о потенциальном увольнении глав ряда региональных таможен.

По его словам, изменения в закон о госслужбе необходимы для обновления реформируемой таможенной службы.

"Закон о государственной службе не позволяет легко брать на работу и увольнять сотрудников… Конечно, если мы будем по шесть-семь месяцев бегать за каждым госслужащим – он может в любой момент пойти на больничный и де-факто находиться там вечно, - полагаю, тогда процесс обновления (таможни – ИФ) точно затянется", – прокомментировал глава таможенной службы.

По словам Нефьодова, к настоящему времени лишился должности только один из руководителей таможен, увольнения которых требовал президент Владимир Зеленский.

"Только один из этих руководителей уволен – глава Льовской таможни", – уточнил Нефьодов.

Как сообщалось, 6 июля во время поездки во Львовскую и Закарпатскую области президент Зеленский призвал на тот момент и.о. главы ГФС Александра Власова принять жесткие решения в отношении глав четырех таможен – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой.

Теги: #кадры #законопроект #чиновники #нефьодов #гостаможслужба
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