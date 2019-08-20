Руководство фракции "Голос" будет названо 29 августа – Юрчишин

В первый день работы Верховной Рады 9-го созыва 29 августа будет объявлено руководство парламентской фракции "Голос", сообщил заместитель главы одноименной партии Ярослав Юрчишин.

"Фракция формируется после принятия депутатами присяги. Соответственно 29 августа будет объявлено руководство фракции. По регламенту мы имеем право назначать главу фракции и заместителя главы фракции. До момента пока юридических оснований для этого нет, мы этот вопрос не рассматриваем", - сказал Юрчишин журналистам во вторник в Киеве.