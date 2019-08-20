Политика

11:55 20.08.2019

В ОП готовят законопроекты, предусматривающие вознаграждение разоблачителям коррупции на уровне 10% зафиксированной взятки

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В ОП готовят законопроекты, предусматривающие вознаграждение разоблачителям коррупции на уровне 10% зафиксированной взятки

 В Офисе президента Украины готовят законопроекты, регламентирующие порядок уведомления о коррупционных правонарушениях, а также материальное вознаграждение разоблачителей в пределах 10% от суммы возмещенных убытков или размера неправомерной выгоды (взятки).

Как сообщается на сайте президента Украины во вторник, механизмы защиты и поощрения разоблачителей коррупции обсуждались с представителями общественных организаций и международных партнеров Украины в сфере борьбы с коррупцией 19 августа по инициативе заместителя руководителя Офиса главы государства Руслана Рябошапки.

"Вместе с международными экспертами и специалистами из украинских общественных организаций мы обсудили изменения в законодательство, касающиеся совершенствования механизмов сообщения о коррупционных правонарушениях, усиления защиты лиц, предоставляющих такую информацию, а также способы их мотивации для обличения топ-коррупционеров", - сказал Рябошапка.

Проекты готовящихся законов регламентируют способы и порядок уведомления о коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях, процедуры рассмотрения таких сообщений, права и гарантии защиты разоблачителей, их близких лиц и других лиц, которые способствовали раскрытию информации, включая право разоблачителя получать данные о состоянии рассмотрения предоставленных сведений, право на бесплатную правовую помощь, конфиденциальность, а также на материальное вознаграждение в пределах 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера неправомерной в годы (взятки).

"Разоблачители, которые сообщают о масштабных коррупционных схемах, приносящих государству значительный ущерб, будут поощрены материальным вознаграждением. Кроме того, государство будет гарантировать разоблачителям коррупционных преступлений защиту от преследований за разглашение информации, восстановление нарушенных трудовых и других прав, конфиденциальность сообщений о коррупции, а также установление ответственности в случаях преследования разоблачителей", - пояснил Рябошапка.

Соответствующие законопроекты, подготовленные с учетом предвыборных обязательств Владимира Зеленского, будут внесены президентом Украины как неотложные для внеочередного рассмотрения Верховной Радой.

Теги: #офис_президента #коррупция #законопроекты
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